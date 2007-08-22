Dernières actus
007 First Light : découvrez la ...
ShantyTown, le jeu de dioramas, ...
Street Fighter : découvrez la b...
Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
Vous pouvez commencer à épargnerDans la ligne des anciennes consoles remises au goût du jour et qui ressortent, SNK et Plaion ont annoncé la NeoGeo AES+.
Elle sortira en fin d'année, pour les fêtes, le 12 novembre prochain.
Elle embarquera une sortie TV classique, pour les télés CRT, une sortie HDMI. Elle sera à la même taille que la console d'origine, tout comme la manette et le sick arcade (vendus séparémment). Bonne nouvelle, elle sera compatible avec les cartouches d'origine.
Une version spéciale, blanche, sera aussi vendue.
Dix classiques seront disponibles au lancement, vendus à l'unité :
- Metal Slug
- The King of Fighters 2002
- Garou: Mark of the Wolves
- Big Tournament Golf
- Shock Troopers
- Samurai Shodown V Special
- Pulstar
- Twinkle Star Sprites
- Magician Lord
- Over Top
D'autres titres suivront.
Elle sera vendue :
- 199,99 € avec le stick arcade filaire inclus.
- 299,99 € pour la version blanche.
- 899,99 € pour la version classique, plus un stick filaire, plus un stick sans fil, plus une manette, plus les 10 jeux.
- 79,99 € pour chaque jeu.
- 99,99 € pour le stick arcade sans fil.
- 29,99 € pour la carte mémoire.
- 49,99 € pour la manette.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Huntdown: Overtime débarque en accès anticipé
- Yerba Buena s'offre un trailer et une démo
- When Sirens Fall Silent dévoile son acte II
- The Caribou Trail, une nouvelle vidéo
- Farever : le Zelda-like sort en accès anticipé le 6 mai
- Construction Simulator: Evolution va tout péter
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD