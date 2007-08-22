- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes

Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

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Over Top

199,99 € avec le stick arcade filaire inclus.

299,99 € pour la version blanche.

899,99 € pour la version classique, plus un stick filaire, plus un stick sans fil, plus une manette, plus les 10 jeux.

79,99 € pour chaque jeu.

99,99 € pour le stick arcade sans fil.

29,99 € pour la carte mémoire.

49,99 € pour la manette.

Dans la ligne des anciennes consoles remises au goût du jour et qui ressortent, SNK et Plaion ont annoncé la NeoGeo AES+.Elle sortira en fin d'année, pour les fêtes, le 12 novembre prochain.Elle embarquera une sortie TV classique, pour les télés CRT, une sortie HDMI. Elle sera à la même taille que la console d'origine, tout comme la manette et le sick arcade (vendus séparémment). Bonne nouvelle, elle sera compatible avec les cartouches d'origine.Une version spéciale, blanche, sera aussi vendue.Dix classiques seront disponibles au lancement, vendus à l'unité :D'autres titres suivront.Elle sera vendue :Ça fait mal, hein ?