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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 12:10:00 par Cedric Gasperini
Farever : le Zelda-like sort en accès anticipé le 6 mai
BOTW en mieux ?Farever est un jeu qui s'inspire de Zelda Breath of the Wild. Bon, ils n'ont pas choisi le meilleur épisode de la série, très loin de là, mais on a confiance dans les talents des bordelais de Shiro Games pour sortir quelque chose d'encore mieux que le petit jeu oubliable de Nintendo.
Dans Farever, vous êtes un aventurier. Vous allez explorer le monde de Siagarta, avec ses forêts, ses plaines, ses donjons, ses camps ennemis et j'en passe, en quête de gloire et de richesse. Pas forcément tout seul, puisque le jeu est jouable à 4, en coop.
Falaises à escalader, voile pour planer au-dessus du monde, grottes souterraines à explorer... on est dans du Zelda...
Vous pourrez aussi embrasser une carrière pour récolter des ressources, fabriquer des objets rares... chaque métier d'artisanat offre des bonus spécifiques.
Pas de scénar en particulier, juste de la vie dans un monde Fantasy.
Le jeu sort en accès anticipé le 6 mai, sur PC, sur Steam.
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