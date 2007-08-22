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Publié le Vendredi 17 avril 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
When Sirens Fall Silent dévoile son acte II
T'as les yeux qui coulentWhen Sirens Fall Silent est un jeu d'horreur psychologique... ou plutôt de terreur psychologique, développé par LKA et édité par Wired Productions. LKA s'est déjà illustré avec les jeux The Town of Light et, surtout, Martha is Dead.
Les développeurs dévoilent différents actes de leur jeu, via des vidéos. Après le premier acte, c'est le second qui est porté à votre connaissance.
Cet acte II débute dans une station de police, alors que Mila et Jona étudient la vidéo du kidnapping de la victime, Aglae.
Dans le jeu, vous allez jouer Mila, une policière à qui l'on confie une affaire de kidnapping et de meurtres. Mais ça ne va pas être de tout repos : Mila a ses propres démons et il suffit d'un rien pour qu'elle ne bascule dans la folie, dans le chaos, dans... la violence. Il se déroule durant les années 90, en Italie.
Les développeurs ont voulu proposer un jeu très cinématographique, anxiogène, qui mettra à l'épreuve votre sens de l'observation et votre sens de la déduction.
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