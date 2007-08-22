Dernières actus
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
When Sirens Fall Silent va vous faire hurler
AnxiogèneThriller psychologique développé par LKA et édité par Wired Productions, When Sirens Fall Silent sortira courant 2026 sur PC. Il vous entraîne dans l'Italie des années 90.
Vous allez jouer Mila, une policière à qui l'on confie une affaire de kidnapping et de meurtres. Mais ça ne va pas être de tout repos : Mila a ses propres démons et il suffit d'un rien pour qu'elle ne bascule dans la folie, dans le chaos, dans... la violence.
LKA s'est déjà illustré avec les jexu The Town of Light et, surtout, Martha is Dead.
Ce nouveau jeu s'annonce tout autant trouble, intense et dérangeant.
Les développeurs ont voulu proposer un jeu très cinématographique, anxiogène, qui mettra à l'épreuve votre sens de l'observation et votre sens de la déduction.
