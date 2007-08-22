Etrange Overlord : le jeu d’action-aventure musical annoncé pour mars 2026

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'enfer, c'est les autres

NIS America sortira Etrange Overlord, un jeu d’action-aventure musical, le 26 mars 2026, sur PC, Nintendo Switch, PS5 et PS4. Des versions physiques sont prévues sur Nintendo Switch et PS5.Vous allez suivre l'histoire d'Etrange von Rosenburg, accusée à tort d'avoir assassiné le roi. Exécutée, elle se réveille en enfer. Et parce qu'elle veut se venger, elle décide de... tout simplement en prendre le contrôle.Jeu créé par Sohei Niikawa, à qui l'on doit Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure, Etrange Overlord va vous permettre de croiser la route de personnages hauts en couleur et les intégrer à l'armée d'Etrange von Rosenburg. Elle dirigera ainsi quelques 15 personnages. Le gameplay est à base de bande tournante faisant circuler des objets, des améliorations et même les personnages à travers le terrain.Un mode multijoueur de 2 à 4 joueurs est prévu.Une bande-annonce a été dévoilée :