Dernières actus
Final Fantasy XIV Online : la mi...
Nicktoons & The Dice of Destiny ...
Silent Road : le taxi de la mort
When Sirens Fall Silent va vous ...
Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Etrange Overlord : le jeu d’action-aventure musical annoncé pour mars 2026
L'enfer, c'est les autresNIS America sortira Etrange Overlord, un jeu d’action-aventure musical, le 26 mars 2026, sur PC, Nintendo Switch, PS5 et PS4. Des versions physiques sont prévues sur Nintendo Switch et PS5.
Vous allez suivre l'histoire d'Etrange von Rosenburg, accusée à tort d'avoir assassiné le roi. Exécutée, elle se réveille en enfer. Et parce qu'elle veut se venger, elle décide de... tout simplement en prendre le contrôle.
Jeu créé par Sohei Niikawa, à qui l'on doit Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure, Etrange Overlord va vous permettre de croiser la route de personnages hauts en couleur et les intégrer à l'armée d'Etrange von Rosenburg. Elle dirigera ainsi quelques 15 personnages. Le gameplay est à base de bande tournante faisant circuler des objets, des améliorations et même les personnages à travers le terrain.
Un mode multijoueur de 2 à 4 joueurs est prévu.
Une bande-annonce a été dévoilée :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Rune Factory: Guardians of Azuma annoncé sur PS5 et Xbox Series
- Seina: a Tale Of Spirits, un jeu d'aventure inspiré de la culture japonaise
- Esports Manager 2026 : gérez une équipe d'esport
- Golf 5 MAX, du golf retro pour 2026
- My Tiny Garden propose une nouvelle démo
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)