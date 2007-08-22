- POPUCOM bondit sur Switch

Publié le Lundi 8 décembre 2025 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Et apporte une mise à jour sur PC !

POPUCOM, le jeu en co-op d'aventure, est désormais disponible sur Nintendo Switch ! La version PC vient quant à elle de recevoir une mise à jour de contenus massive, intitulée Frostland apportant 10 nouveaux niveaux et un mode en ligne améliorés.En effet, le mode en ligne dispose maintenant du système de création de groupe rapide qui permet notamment de filtrer quels niveaux vous voulez faire.De plus, la collaboration avec Arknights est lancée, apportant mini-jeux et packs de cosmétiques.Pour rappel, dans POPUCOM, vous incarnez des aventuriers invoqués sur une planète inconnue afin de prendre part à une expédition d'exploration : au programme de nombreux puzzles et des artéfacts aux pouvoirs uniques pour vous aider à avancer dans les niveaux. Ce qui vous attend est une aventure teintée d'émerveillement, d'espoir et de découvertes.La version Switch est au prix de 17.99 €. Et pour fêter ça, si vous vous connectez avant le 17 décembre vous recevrez deux packs de cosmétiques gratuitement.