Publié le Vendredi 21 novembre 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini
Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
Ambiance glauqueReanimal est le prochain jeu de Tarsier Studios, à qui l'on doit les jeux Little Nightmares I et II. Il s'agit d'un jeu d'horreur prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. La date de sortie vient d'être annoncée : elle est prévue pour le 13 février 2026.
Une démo sera disponible en même temps que le lancement des précommandes, prévue prochainement.
Edité par THQ Nordic, le jeu raconte l'histoire d'un frère et sa soeur, qui vont affronter les horreurs qui pullulent sur une île étrange, dans le but d'aller sauver leurs amis disparus.
Le jeu devrait aussi sortir sur Nintendo Switch 2, mais plus tard.
Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. On y retrouve effectivement la patte du studio.
