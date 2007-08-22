(TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un retour en demi-teinte

Il aura fallu attendre treize années pour voir débarquer un nouvel opus de la saga principale Ninja Gaiden. Bien sûr, la série a continué de vivre avec quelques spin-off, remakes et autres jeux de plus ou moins grosse envergure. Tous n'ont pas non plus été très réussis... mais pas de quoi faire oublier aux fans le plaisir qu'ils ont pris dans les trois premiers volets.L'attente était donc grande, d'autant plus que la Team Ninja a fait confiance, cette fois-ci, à PlatinumGames pour livrer le jeu. Forts de leur expérience en termes de gros jeu bourrin, de Bayonetta à Vanquish, on pouvait donc espérer le meilleur de la part du studio japonais.Au final ? Le jeu est plutôt bon. Mais on est quand même déçu...