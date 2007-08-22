Dernières actus
Farming Simulator 25: Highlands ...
Kentum, entre aventure et platef...
(TEST) Echoes of the End (PC, PS...
Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Ninja Gaiden 4 est sorti
Lames de sangDans un futur proche, Tokyo est devenue une métropole gangrenée par les ténèbres. Yakumo, du clan Raven, décide de combattre cette invasion menée par le Dragon Noir. Il va affronter des monstres venus d'outre-tombe et des soldats cybernétiques dans une avalanche de violence.
Ninja Gaiden 4 vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par Platinum Games.
Le héros habituel, Ryu Hayabusa est aussi de la partie. Une connexion spéciale le lie au héros de cet opus.
Plus de 10 ans après le dernier opus de la saga, il est l'heure de remettre le couvert dans un jeu ultra-rythmé et aux combats sanglants.
A découvrir aussi via un trailer de lancement.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- Arc Raiders : un nouveau Playtest avant la sortie
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
- (TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est enfin sorti
- Spooky Express, un petit jeu de puzzles monstrueux
- Farming Simulator 25: Highlands Fishing dévoile ses machines
- Kentum, entre aventure et plateformes post-apo
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)