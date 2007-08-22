Ninja Gaiden 4 est sorti

Publié le Mercredi 22 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Ninja Gaiden 4 est sorti

Lames de sang

Dans un futur proche, Tokyo est devenue une métropole gangrenée par les ténèbres. Yakumo, du clan Raven, décide de combattre cette invasion menée par le Dragon Noir. Il va affronter des monstres venus d'outre-tombe et des soldats cybernétiques dans une avalanche de violence.

Ninja Gaiden 4 vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu est développé par Platinum Games.

Le héros habituel, Ryu Hayabusa est aussi de la partie. Une connexion spéciale le lie au héros de cet opus.

Plus de 10 ans après le dernier opus de la saga, il est l'heure de remettre le couvert dans un jeu ultra-rythmé et aux combats sanglants.

A découvrir aussi via un trailer de lancement.

 

 
image

 

 

 

 

