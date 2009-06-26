Dernières actus
Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)
Elle est où la poulette ?Kaamelott deuxième volet - partie 1 sortira le 21 octobre en avant-première dans tout plein de cinémas et le 22 octobre, officiellement, dans le reste du monde entier de la France.
Enfin la suite, donc. Après un premier opus qui a... pour le moins divisé les fans.
Niveau scénario, c'est toujours la merde. Les Dieux sont furax que Kaamelott ait été détruit et qu'Arthur ait épargné Lancelot. Les chevaliers de la Table Ronde sont paumés. Arthur les envoie au quatre coins du monde pour prouver, à nouveau (ou pour la première fois pour certains) leur valeur.
Une première bande-annonce a été diffusée. La voici.
