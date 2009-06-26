Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)

Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1)

Elle est où la poulette ?

Kaamelott deuxième volet - partie 1 sortira le 21 octobre en avant-première dans tout plein de cinémas et le 22 octobre, officiellement, dans le reste du monde entier de la France.

Enfin la suite, donc. Après un premier opus qui a... pour le moins divisé les fans.

Niveau scénario, c'est toujours la merde. Les Dieux sont furax que Kaamelott ait été détruit et qu'Arthur ait épargné Lancelot. Les chevaliers de la Table Ronde sont paumés. Arthur les envoie au quatre coins du monde pour prouver, à nouveau (ou pour la première fois pour certains) leur valeur.

Une première bande-annonce a été diffusée. La voici.

 

 
image

 

 

 

 

Ecrit par guildem le 01/10/2025 à 10:34

 

Et sans Perceval qui ne sera pas dans les 2 parties du secobd volet...

200 Commentaires de news

Et sans Perceval qui ne sera pas dans les 2 parties du second volet...

200 Commentaires de news

Et sans Perceval qui ne sera pas dans les 2 parties du second volet...

