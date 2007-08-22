Dernières actus
Let’s Sing 2026 débarque en n...
My Hero Academia : All's Justice...
Thief VR: Legacy of Shadow dévo...
Kaamelott : Découvrez la bande-...
Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Spindle : la mort et son cochon débarquent le 13 octobre
GrouikSpindle est un petit jeu d'action-aventure en pixel art prévu sur PC et Nintendo Switch. Il vient d'être annoncé pour le 13 octobre prochain.
Le jeu est développé par Wobble Ghost et édité par Deck13 Spotlight.
Vous allez vous retrouver dans un monde où plus personne ne meurt. Et ça, ça pose problème et le monde court à sa perte. Vous êtes Dengel, et vous allez faire le boulot de la Mort.
Il va déjà falloir comprendre pourquoi personne ne meurt plus. Accompagné de votre fidèle cochon rose, vous allez tout faire pour rétablir l'équilibre du monde.
Un p'tit jeu sympa à découvrir en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
Dernières Vidéos
- Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique
- Permafrost : le froid n'est pas le seul danger
- Greenland Migration : après le cataclysme, la survie
- Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire
- L'art de Elden Ring — Shadow of the Erdtree, disponible le 16 octobre
- Space Tales, un nouveau jeu de stratégie pour début 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)