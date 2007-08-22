- Spindle : la mort et son cochon débarquent le 13 octobre

Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Grouik

Spindle est un petit jeu d'action-aventure en pixel art prévu sur PC et Nintendo Switch. Il vient d'être annoncé pour le 13 octobre prochain.Le jeu est développé par Wobble Ghost et édité par Deck13 Spotlight.Vous allez vous retrouver dans un monde où plus personne ne meurt. Et ça, ça pose problème et le monde court à sa perte. Vous êtes Dengel, et vous allez faire le boulot de la Mort.Il va déjà falloir comprendre pourquoi personne ne meurt plus. Accompagné de votre fidèle cochon rose, vous allez tout faire pour rétablir l'équilibre du monde.Un p'tit jeu sympa à découvrir en vidéo :