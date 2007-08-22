(TEST) Agatha Christie – Mort sur le Nil (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Encore un coup du colonel moutarde !

Autrefois très en vogue, les jeux d'enquête se font rares. Les amateurs en sont pour leurs frais... et surtout, depuis quelques années, les développeurs s'appuient sur des licences connues, sur des romans célèbres...Après avoir épluché les affaires de Sherlock Holmes, qui ont fait les beaux jours des amateurs d'histoires policières dans les années 2000 et 2010, c'est Agatha Christie qui s'offre des adaptations vidéoludiques.Portés par les récents films qui ont eu un certain succès, ces nouveaux jeux offrent toutefois une relecture de l'oeuvre originale, en modifiant le scénario pour ne pas que les joueurs connaissent déjà la fin...Cette fois-ci, direction l'Egypte.