Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
PlayStation: The First 30 Years, un beau livre
Les fans vont adorerPour fêter les 30 ans de la marque Playstation, Sony sortira PlayStation: The First 30 Years, un beau livre retraçant en texte et en images la saga des consoles.
Au menu, des photos de prototypes jamais dévoilés, des croquis de concept et des maquettes de design. Etude de consoles, de manettes... ce sont 400 pages de découvertes qui vous attendent.
PlayStation: The First 30 Years a tout pour devenir un objet de collection et, mieux, un objet culte.
Sortie prévue pour le printemps prochain. On vous en reparlera très certainement.
En attendant, vous prendrez bien quelques images dans les mirettes ?
