- Titan Quest II : la suite du jeu arrive !

Publié le Mardi 30 septembre 2025

Pas totalement convaincu

Lancé en accès anticipé depuis quelques semaines (et franchement, on reste très largement sur notre faim sur plein de trucs), Titan Quest II s'apprêt à lancer un nouveau chapitre.Les Terres du Nord débarquent aujourd'hui.Au menu, de nouvelles compétences, avec notamment un nouvel arbre sur le gel (Vague de froid, Explosion de givre et Gel profond), de nouveaux défis, de nouvelles compétences... sans oublier de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, bref, des heures et des heures à latter du méchant dans l'espoir d'obtenir de l'xp et des armes épiques.Tout cela est décrit dans une nouvelle vidéo, publiée par THQ Nordic.