- Ember and Blade, un nouveau hack'n slash sud-coréen

Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Démons sans merveille

Signé Line Games, un studio sud-coréen basé à Séoul, Ember and Blade est un hack'n slash qui sortira sur PC en 2026. Vous allez y affronter des hordes d'ennemis.Et quand on dit hordes, on parle de centaines, que dis-je, de milliers d'adversaires.Vous incarnez un chasseur de démons qui, après avoir conclu un pacte avec un ange, est temporairement immortel. Vous allez être envoyé dans le royaume d'Asmodée, l'archidémon, et allez devoir prêter main forte à Ariella, la gardienne du sceau qui retient Asmodée prisonnier.Inspiré des Souls-like, le jeu se veut... difficile. Vous allez donc en chier sévère.