Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Farmbotic, un jeu de ferme, mais avec des robots
Esclavage 2.0Nouveau nom pour le prochain jeu signé Frozen Way, un studio polonais à qui l'on doit des DLC pour House Flipper ainsi que la version VR. C'est désormais sous le titre de Farmbotic que le jeu se présente.
Il sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il s'agit d'un jeu de ferme, inspiré des films SF des années 70 et 90, dans lequel les joueurs peuvent automatiser des tâches, grâce à des bots.
Plantations, élevage, mais aussi exploration dans des zones dangereuses sont au menu de ce nouveau jeu. Certaines zones, radioactives, permettront de récupérer des artefacts qui vous aideront à créer des mutations de vos plantes.
Un jeu qui se veut avant tout, fun et tranquille.
