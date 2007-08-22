(TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Ça crisse...

Les années se suivent et c'est toujours un plaisir de tester un nouvel opus de NBA 2K. Et même si les reproches sont toujours un peu les mêmes (cette satané monnaie virtuelle omniprésente), cela n'empêche ni le fun, ni le plaisir de reprendre en mains les plus grosses stars de la NBA.

Bien entendu, le plus agréable dans tout ça, reste de jouer entre potes. Car NBA 2K est un plaisir qui se partage. 

Cette année encore, donc, nous avons foulé à nouveau les parquets cirés virtuels, pour toujours autant de bonheur et de sensations fortes.

 

 
