Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 11:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Lost Skies arrive officiellement le 17 Septembre
Découvrez les vestiges d'un monde sublime et diviséLost Skies quitte l'accès anticipé et sort en version 1.0 la semaine prochaine, soit le 17 septembre, sur Steam. L'équipe a hâte de partager ce qui attend les joueurs, comme un rabais de 25 %. Elle a aussi annoncé que les joueurs sur consoles pourront explorer les cieux sur Xbox et PlayStation dans le futur.
Voici ce qui attend les joueurs à partir du 17 septembre. Le monde de jeu s'étend d'une à quatre régions. La région originale des banlieues a été divisée en trois, et une quatrième région (les Midlands) a été ajoutée. Toutes ces régions ont maintenant plus de 30 îles à explorer et sont séparées par de nouvelles barrières météorologiques, comme des murs de vent et des murs de tempête. Vous pourrez explorer d'innombrables îles créées par la communauté dans l'outil Island Creator avec vos amis. Un nouveau type de boss a été introduit, l'arbitre. Les arbitres sont plus petits que les hérauts et sont conçus pour créer des combats aériens plus fréquents. Chacune des nouvelles régions contiendra aussi son propre héraut. De nouvelles créatures hostiles, comme les Thornets et les Harpies, ont été ajoutées, ainsi que de nouvelles pièces de bateau, de nouvelles ressources et de nouveaux matériaux qui débloquent des recettes de fabrication supplémentaires. Tous les joueurs qui ont participé à l'accès anticipé verront leur progression complètement effacée pour commencer leur nouveau voyage et profiter de la stabilité et des améliorations des systèmes de jeu.
Le chef du studio Bossa Games, Anthony Kyne, a remercié la communauté de Lost Skies. Il a dit que ç'a été une expérience incroyable de bâtir ce jeu avec les joueurs.
En plus du mode solo, Bossa Games s'est engagé à soutenir le mode multijoueur pour les prochaines années, dans l'espoir d'étendre le jeu avec le soutien de la communauté. Lost Skies aura un rabais de 25 % le jour de son lancement sur Steam. Les joueurs sur consoles pourront jouer à Lost Skies sur Xbox Series X|S et PS5. Plus d'information sera donnée dans le futur.
