- Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch

Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Venez traverser les époques sur Nintendo Switch !

Bloober Team, les développeurs du remake de Silent Hill 2, célèbre le récent lancement de Cronos: The New Dawn, qui est sorti le 5 septembre. Le jeu est maintenant disponible sur toutes les plateformes : Steam, GOG, Epic Games, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Pour marquer le coup, une nouvelle bande-annonce a été publiée, offrant un aperçu du monde effrayant de Cronos.

Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d'horreur à la troisième personne qui se déroule dans les ruines de New Dawn, un monde inspiré de Nowa Huta, un quartier de Cracovie, en Pologne. Le jeu se déroule en deux temps : un futur post-apocalyptique et la réalité des années 1980. Cette double approche mélange le réalisme, la science-fiction dystopique et une atmosphère rétro-futuriste pour créer un monde immersif rempli de tension et de mystère.

Depuis son lancement, Cronos: The New Dawn a reçu de bonnes critiques. Les experts ont salué son approche unique du genre. Selon Windows Central, le jeu est « la meilleure première franchise d'horreur en plus d'une décennie. ».

Pour célébrer le lancement, Bloober Team a publié une bande-annonce montrant l'une des caractéristiques les plus importantes du jeu : le voyage dans le temps entre deux époques. La bande-annonce met aussi en évidence des moments forts du jeu, comme la fusion de monstres, les luttes avec les orphelins, les ressources limitées et d'autres scènes intenses qui font de Cronos un jeu d'horreur de survie à part. Le jeu tire parti des capacités de la Nintendo Switch 2, ce qui vous permet de choisir entre trois modes de visée : standard, gyroscopique et contrôles à la souris.


 

 
image

 

 

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


