Dernières actus
Unpetrified: Echoes of Nature a...
Shape of Dreams est enfin sorti
Dream Garden est disponible en d...
Ayasa: Shadows of Silence sortir...
Publié le Vendredi 12 septembre 2025 à 10:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch
Venez traverser les époques sur Nintendo Switch !Bloober Team, les développeurs du remake de Silent Hill 2, célèbre le récent lancement de Cronos: The New Dawn, qui est sorti le 5 septembre. Le jeu est maintenant disponible sur toutes les plateformes : Steam, GOG, Epic Games, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Pour marquer le coup, une nouvelle bande-annonce a été publiée, offrant un aperçu du monde effrayant de Cronos.
Cronos: The New Dawn est un jeu de survie et d'horreur à la troisième personne qui se déroule dans les ruines de New Dawn, un monde inspiré de Nowa Huta, un quartier de Cracovie, en Pologne. Le jeu se déroule en deux temps : un futur post-apocalyptique et la réalité des années 1980. Cette double approche mélange le réalisme, la science-fiction dystopique et une atmosphère rétro-futuriste pour créer un monde immersif rempli de tension et de mystère.
Depuis son lancement, Cronos: The New Dawn a reçu de bonnes critiques. Les experts ont salué son approche unique du genre. Selon Windows Central, le jeu est « la meilleure première franchise d'horreur en plus d'une décennie. ».
Pour célébrer le lancement, Bloober Team a publié une bande-annonce montrant l'une des caractéristiques les plus importantes du jeu : le voyage dans le temps entre deux époques. La bande-annonce met aussi en évidence des moments forts du jeu, comme la fusion de monstres, les luttes avec les orphelins, les ressources limitées et d'autres scènes intenses qui font de Cronos un jeu d'horreur de survie à part. Le jeu tire parti des capacités de la Nintendo Switch 2, ce qui vous permet de choisir entre trois modes de visée : standard, gyroscopique et contrôles à la souris.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
Dernières Vidéos
- Dying Light - The Beast a un nouveau trailer
- Lost Skies arrive officiellement le 17 Septembre
- The Farmer Was Replaced sort officiellement en Octobre
- Cronos : The New Dawn est disponibe sur Switch
- Unpetrified: Echoes of Nature arrive le 11 Novembre
- Shape of Dreams est enfin sorti
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)