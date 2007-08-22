Dernières actus
Publié le Vendredi 12 septembre 2025
Ayasa: Shadows of Silence sortira le 25 Septembre
Plongez dans Ayasa, un jeu dans lequel la lumière et l'ombre sont la clé de la survieAya Games a annoncé que Ayasa: Shadows of Silence, son jeu de plateforme narratif, sera lancé le 25 septembre sur Steam et l'Epic Games Store. Pour célébrer, le studio a publié une bande-annonce qui vous invite à un voyage onirique.
Ayasa: Shadows of Silence est un récit sombre sans dialogue qui est raconté par le biais de la pantomime, de l'imagerie et d'une musique inspirée de Komitas. Le jeu s'inspire de l'esprit des mondes philosophiques de René Laloux, des allégories métamorphiques de Robert Sahakyants, de la touche poétique de conte de fées de Hayao Miyazaki et du langage visuel sombre et surréaliste de Tim Burton.
Vous suivez Ayasa, une jeune fille qui voyage à travers des terres fracturées où l'amour, la foi et l'espoir s'affrontent avec la cupidité, la trahison et l'indifférence. Chaque monde surréaliste incarne une force morale, de lumière ou d'ombre. Vous serez mis au défi de décider si le chemin d'Ayasa mènera à la rédemption et à l'équilibre, ou à une chute dans la tyrannie.
En tant que jeu de plateforme narratif en 2,5D, le jeu mélange le voyage immersif, la résolution d'énigmes et les séquences de survie. Pour survivre, vous devrez maîtriser les capacités mystérieuses d'Ayasa : la manipulation du temps, l'invisibilité et le contrôle de l'énergie. Vous devrez aussi traverser des environnements périlleux et découvrir l'histoire du jeu sans un seul mot.
