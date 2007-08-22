Dernières actus
Publié le Jeudi 11 septembre 2025 à 10:30:00
Labyrinthine est disponible en précommande
Découvrez les sombres secrets d'un labyrinthe envahi par la végétation !Klabater et Valko Games ont annoncé que Labyrinthine Console Edition sera lancé plus tôt que prévu. Le jeu d'horreur coopératif sera disponible pour la première fois sur consoles avec une fonction de multijoueur multiplateforme.
Labyrinthine Console Edition sera présenté au Indie Selects Demo Fest 2025 de Xbox (du 9 au 30 septembre) et entrera en accès anticipé le 11 septembre sur PS5 et Xbox Series X|S, une semaine avant sa sortie officielle, le 18 septembre.
Vous pouvez précommander le jeu dès maintenant pour obtenir une des éditions Deluxe exclusives : l'édition Vampire Deluxe sur PlayStation et l'édition Werewolf Deluxe sur Xbox. Les deux éditions sont disponibles en précommande au prix standard de 14,99 €.
PlayStation 5 Vampire Deluxe Edition inclut :
- Le jeu complet Labyrinthine Console Edition.
- Le Vampire Costume Set, une exclusivité de précommande sur PlayStation avec un costume de vampire unique et un nom en bleu.
- Le Monster Costumes Pre-Order Set, qui comprend deux costumes de créatures supplémentaires (le Wendigo et le Witch Doctor), qui ne seront pas disponibles séparément avant au moins un an après le lancement.
- Le Supporter Pack, qui contient des éléments cosmétiques supplémentaires pour le personnage, d'autres options de couleurs pour les bâtons lumineux, un nom en orange et des pistes audio.
- L'accès anticipé de 7 jours au jeu, vous permettant de jouer dès le 11 septembre 2025, soit une semaine avant le lancement officiel.
Xbox Series X|S Werewolf Edition inclut :
- Le jeu complet Labyrinthine Console Edition.
- Le Werewolf Costume Set, une exclusivité de précommande sur Xbox avec un costume de loup-garou unique et un nom en vert.
- Le Monster Costumes Pre-Order Set, qui comprend deux costumes de créatures (le Wendigo et le Witch Doctor), qui ne seront pas disponibles séparément avant au moins un an après le lancement.
- Le Supporter Pack, qui contient des éléments cosmétiques supplémentaires pour le personnage, d'autres options de couleurs pour les bâtons lumineux, un nom en orange et des pistes audio.
- L'accès anticipé de 7 jours au jeu, vous permettant de jouer dès le 11 septembre 2025.
