Publié le Mardi 28 octobre 2025 à 10:00:00
Mimesis, le jeu d'horreur coopératif signé Krafton est sorti
Vous avez votre pass Navigo ?Mimesis est un jeu d'horreur coopératif dans lequel vous allez découvrir un univers sombre et apocalyptique : Une pluie mystérieuse s'est abattue sur le monde et a transformé les humains en Mimesis, des créatures étranges... Vous allez donc devoir tenter de vous échapper, en espérant que vos coéquipiers n'ont pas encore été transformés...
A bord d'un tramway, vous devrez vous frayer un chemin, trouver des ressources, maintenir le véhicule en bon état...
Développé par Relu Games, édité par Krafton, Mimesis eest désormais disponible en accès anticipé sur PC. Il est jouable en coop.
Le jeu peut être acheté sur Steam. Il est proposé à tout petit prix, moins de 10 €.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
