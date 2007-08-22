Dernières actus
Publié le Jeudi 29 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile les orks
Il est l'ork, l'ork de se réveillork monseignorkLe jeu Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile une nouvelle vidéo présentant le gameplay de la faction des Orks. Aucune date de sortie n'a été divulguée pour le moment. On sait juste que le jeu sortira en 2026.
La vidéo permet de découvrir les 3 factions orks, à savoir les Dakkas, les >Choppas et les Boyz.
Dans tous les cas, un ork, c'est méchant, ça pue, c'est violent, ça veut tuer des gens et c'est vert. Et gros.
Dans ce nouveau jeu, les Space Marines vont affronter les hordes des Orks, en compagnie de leurs alliés de l'Adeptus Mechanicus. Alors qu'ils pensaient la victoire assurée, débarque une nouvelle faction qui vient changer la donne : les Nécrons. Les forces de l'Imperium doivent faire face à une menace inattendue. Il va alors falloir renforcer ses effectifs et se réorganiser pour réussir à ne pas flancher.
