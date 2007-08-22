Dernières actus
Publié le Jeudi 29 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Maid of Salvation est sorti sur Nintendo Switch
Il mérite votre coup d'oeilMaid of Salvation est un action-RPG sorti sur PC, via Steam, en octobre 2025. Shizuka, une Maid du Purgatoire, doit combattre pour le salut des âmes en perdition.
Pour ça, elle va devoir poutrer du démon. Des tas et des tas de démons. Le tout, dans une ambiance japanime, avec une héroïne typique des mangas.
On est dans le hack'n slash, avec ce Maid of Salvation, développé par Orange Popcorn et qui, s'il n'a pas connu pour l'instant un gros succès depuis sa sortie, jouit toutefois d'une belle notoriété.
Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch. Espérons que ça lancera enfin sa carrière.
