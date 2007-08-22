DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 28 janvier 2026 Ã 10:15:00 par Cedric Gasperini
Code Vein II est sorti
La gamine Ã remonter le tempsSi vous avez précommandé le jeu Code Vein II, vous pouvez d'ores et déjà y jouer. Sinon, il vous faudra attendre demain. Le jeu est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Steam.
On vous rappel que vous allez y incarner un chasseur de revenants, guidé par Lou, une jeune fille mystérieuse dont la particularité est de pouvoir vous faire voyager dans le passé. Ce sera l'occasion de tenter d'améliorer votre présent, en modifiant les événements qui ont mené à l'extinction de l'espèce humaine.
Car le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique où une nouvelle menace, appelée Luna Rapcis, a plongé les revenants dans la folie et les a transformés en monstres violents et sanguinaires. Face à cela, les derniers survivants humains luttent pour leur survie.
Le jeu est un action-RPG signé Bandai Namco Studios.
On vous dévoile la bande-annonce de lancement :
