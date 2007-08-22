DRAGON BALL ''AGE 1000'' annoncé pour 2027

Publié le Mardi 27 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et 2 DLC pour Sparking Zero

Bandai Namco Entertainment a annoncé le développement d'un nouveau jeu Dragon Ball. Il s'intitulera DRAGON BALL “AGE 1000” et sortira en 2027. On a donc encore un peu de temps.Le jeu offrira la découverte d'un tout nouveau monde et de nouveaux personnages, le tout créé par Akira Toriyama, le créateur original de la saga, disparu en 2024.Une vidéo a été publiée, dévoilant un nouveau personnage.Plus d'infos seront révélées lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, qui se tiendra aux États-Unis les 18 et 19 avril 2026.Au passage, l'éditeur a annoncé de nouveaux DLC et modes de jeu pour DRAGON BALL: Sparking! ZERO, à savoir un nouveau mode de jeu « Mission 100 » ainsi qu'un nouveau DLC incluant des personnages inédits.