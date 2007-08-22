DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mardi 27 janvier 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Journey to the Void, un roguelite Ã base de cartes
Un hÃ©ros, des monstresUn monde corrompu, un héros qui se dresse face à la menace... 25 zones réparties sur 8 biomes sont à explorer dans Journey to the Void, un roguelite à base de cartes, prévu sur PC, via Steam. Le jeu sort demain. Il est développé par le studio indépendant RuneHeads et édité par Anotherindie.
Au fil de votre progression, vous gagnerez de nouvelles cartes et pourrez améliorer votre deck. Les cartes apportent plus de puissance, de résistance, des bonus divers et variés. Il en existe plus de 300.
En face de vous, quelques 120 ennemis différents et 10 boss à défaire.
On vous laisse découvrir ça en vidéo.
