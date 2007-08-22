- The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti

PubliÃ© le Lundi 26 janvier 2026 Ã 11:15:00 par Cedric Gasperini

Avec 2 semaines d'avance

Initialement prévu pour le 2 février, The 18th Attic est finalement déjà disponible sur PC, via Steam, Gog ou Epic Games. Il est développé par Steelkrill Studio, à qui l'on doit The Backrooms 1998, un jeu d'horreur qui a remporté un bon petit succès.Et The 18th Attic est également un jeu d'horreur psychologique.Vous incarnez un homme piégé dans une boucle temporelle. Uniquement armé d'un appareil photo. Cet appareil révèle des anomalies, dont certaines seront agressives. Attention à votre santé mentale.Pour vous calmer et retrouver un peu de sérénité, vous aurez... un chat. Vous pourrez jouer avec, le bichonner, lui faire des câlins...Y'a un piège, j'en suis certain.