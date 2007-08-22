DerniÃ¨res actus
Code Vein II : dÃ©couvrez le crÃ...
Inky Blinky Bob : monstres, horr...
Norse: Oath of Blood, le jeu tac...
Underchoixe : gÃ©rez un abri ant...
PubliÃ© le Lundi 26 janvier 2026 Ã 11:15:00 par Cedric Gasperini
The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti
Avec 2 semaines d'avanceInitialement prévu pour le 2 février, The 18th Attic est finalement déjà disponible sur PC, via Steam, Gog ou Epic Games. Il est développé par Steelkrill Studio, à qui l'on doit The Backrooms 1998, un jeu d'horreur qui a remporté un bon petit succès.
Et The 18th Attic est également un jeu d'horreur psychologique.
Vous incarnez un homme piégé dans une boucle temporelle. Uniquement armé d'un appareil photo. Cet appareil révèle des anomalies, dont certaines seront agressives. Attention à votre santé mentale.
Pour vous calmer et retrouver un peu de sérénité, vous aurez... un chat. Vous pourrez jouer avec, le bichonner, lui faire des câlins...
Y'a un piège, j'en suis certain.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- (TEST) Thief VR: Legacy of Shadow (PSVR2, MetaQuest, Steam VR)
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- (TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
- Greenland Migration sort mercredi au cinÃ©ma
- Les films incontournables de 2026
- The Drifter : le point'n click en pixel art dÃ©sormais en franÃ§ais
DerniÃ¨res VidÃ©os
- The Super Mario Galaxy Movie s'offre une bande-annonce
- The 18th Attic : le jeu d'horreur est sorti
- Code Vein II : dÃ©couvrez le crÃ©ateur de personnage
- Inky Blinky Bob : monstres, horreur et montgolfiÃ¨re
- Norse: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings repoussÃ© Ã fÃ©vrier
- Underchoixe : gÃ©rez un abri anti-atomique
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bÃªta PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD