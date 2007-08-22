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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:53:00 par Cedric Gasperini
Remothered 3: Red Nun's Legacy annoncé
Salauds de communistesLa série des Remothered s'offre un nouvel opus : Remothered 3: Red Nun's Legacy. Il est développé par Stormind Games et sortira à la fin de l'année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Il s'agira du final de l'histoire débutée dans les deux premiers jeux Remothered.
Susan est toujours à la recherche de sa fille disparue. Lorsqu'elle reçoit un enregistrement qui ravive ses espoirs, elle se rend là où tout a commencé : une vieille résidence en ruines, isolée, sur les pentes de l'Etna, propriété de la famille Ashmann.
Entre horreur, phénomènes surnaturels et forces obscures, Susan va avoir fort à faire. Elle va devoir, surtout, affronter la nonne rouge.
Inspiré des jeux de type Silent Hill, la saga s'offre un nouvel épisode basé encore sur des mécaniques old school des jeux d'horreur.
Une vidéo trailer a été mise en ligne, ainsi qu'un carnet de développeurs.
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