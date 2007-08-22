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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 11:38:00 par Cedric Gasperini
Calx, un nouveau jeu d'action-aventure dessiné
Ode à MoebiusCalx est un jeu d'action-aventure développé par True Colors et édité par Dear Villagers. Il sortira sur PC, sur Steam, le 4 juin 2026. Une démo est actuellement disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Le jeu sortira aussi sur PS5 et Xbox Series, mais plus tard dans l'année.
Inspiré par les dessins de Moebius, le jeu vous entraîne sur la planète Syro. Le but est de lutter contre une corruption, le Warp, qui se répand sur le monde entier.
Exploration d'un monde en ruines, construit par une civilisation aujourd'hui disparue, vastes paysages, vous attendent dans Calx. Des combats, aussi. Et surtout, une volonté de dépayser le joueur.
Calx s'affiche dans une bande-annonce.
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