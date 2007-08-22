Dernières actus
Frostrail s'offre une nouvelle v...
Flesh&Wire, un nouveau FPS malsa...
Sands of Aura est sorti sur PS5,...
The Occultist, un jeu sur le par...
Publié le Vendredi 27 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series)
Ben moi, j'ai pas aiméJ'aime bien les zombies. En film, en BD, en bouquins, en jeux vidéo. Et j'aime bien la saga Resident Evil. Je m'en suis tapé une floppée depuis le premier épisode en 1996.
Mais là, j'sais pas... Peut-être que ce n'était pas le moment... Ou peut-être que j'ai changé dans mes attentes vidéoludiques. Je ne dis pas que je ne prends pas mon pied à ressortir des vieilleries des années 80 et 90 et me refaire une petite partie de temps en temps... mais sur un jeu moderne, j'attends autre chose qu'un gameplay dépassé depuis 15-20 ans...
Et vous me direz peut-être que "mais t'as rien compris, c'est justement ce qui fait son charme".... mais perso, j'y suis insensible.
Resident Evil Requiem n'est pas un mauvais jeu pour autant. Mais franchement, il n'est pas fait pour moi.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Square Enix lance Enemy Front cet été sur PC, PS3 et Xbox 360 par dorthywillie
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- WheelMates, un jeu de petites voitures en coop
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
Dernières Vidéos
- Frostrail s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Flesh&Wire, un nouveau FPS malsain
- Sands of Aura est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
- The Occultist, un jeu sur le paranormal, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'offre une nouvelle classe
- Spellcasters Chronicles est sorti en accès anticipé
- Realm of Ink sort le 26 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD