Publié le Vendredi 27 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
The Occultist, un jeu sur le paranormal, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series
Va te faire occulterAlan Rebels, spécialiste du paranormal, se rend sur l'île de Sacrepierre. Il doit y élucider la disparition soudaine de son père. L’île de Sacrepierre était habitée jusqu’en 1950 par une secte qui s'est rendue coupable de meurtres et de sacrifices rituels. Personne ne s'est rendu sur l'île depuis...
A l'aide de son pendule occulte, un objet dont l'origine est inconnue, Alan va mener l'enquête. Et il va interagir avec les âmes torturées qui hantent les lieux. Même si, parfois, mieux vaut les éviter pour ne pas réveiller leur colère...
The Occultist (le premier t est important, sinon c'est un jeu sur les lunettes) est développé par Daloar et édité par Daedalic Entertainment.
Il est prévu sur PC, sur Steam, où une démo gratuite est disponible, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.
Le jeu sortira en 2026. Une vidéo a été dévoilée. On vous laisse la découvrir.
