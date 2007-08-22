God Save Birmingham dévoile un carnet de développeur

Publié le Vendredi 27 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

God Save Birmingham dévoile un carnet de développeur

Il reste du boeuf à la menthe ?

God Save Birmingham est un jeu de survie face à une épidémie de zombies. Classique. Ce qui l'est moins, c'est qu'il se déroule durant le Moyen-Âge, au XIVe siècle pour être précis, en 1359. Et ne me faites pas l'affront de vous dire dans quelle ville il se déroule.

Vous êtes le seul survivant de la ville et devez le rester... A vous de trouver un refuge, des armes, des vivres, de l'eau, et trouver comment vous barrer de là discrètement...

Le jeu sort prochainement en accès anticipé, sur Steam.

Il est développé par Ocean Drive Studio et édité par Kakao Games. Il s'offre une nouvelle vidéo, et c'est un carnet de développeur cette fois-ci.

 

 
