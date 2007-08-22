(TEST) Razer Wolverine V3 Pro 8K PC eSport Green Edition, une manette pour pro

Publié le Jeudi 26 février 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La vie en vert

Ce n'est pas parce que vous ne pratiquez pas l'esport que vous devez vous couper des innovations et produits destinés aux "pros".Et ce n'est pas parce que nous, nous ne sommes pas très branchés tournois de boutonneux en maillots de foot hideux qui se tirent la bourre devant des écrans, que nous ne sommes pas intéressés par les produits estampillés eSport.Bref. Nous avons testé la nouvelle manette de Razer, qui s'inscrit dans une nouvelle gamme... verte.Et franchement, nous ne crachons jamais sur un petit test d'un bon produit, performant, qui permet de coller des taules à ses potes sur Fifa... (ou sur Battlefield et Call of Duty). Pour ne citer qu'eux.