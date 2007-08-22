PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mars

Publié le Jeudi 26 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Pas ouf

PGA Tour 2K25 | PS5

Monster Hunter Rise | PS5, PS4

Slime Rancher 2 | PS5

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.On vous rappelle que les jeux seront les vôtres à deux conditions : que vous les sélectionniez avant la fin du mois et que vous restiez abonné. Si votre abonnement s'arrête, les jeux ne seront plus jouables. S'ils disparaissent du PlayStation Plus, ils ne le seront plus non plus.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre bibliothèque. Ils seront accessibles dès le 3 mars :