MARVEL MaXimum Collection annoncé sur PC et consoles

Publié le Jeudi 26 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Marvel, c'était mieux avant

X-Men: The Arcade Game (Arcade) Captain America and The Avengers (Arcade, Sega® Genesis/Mega Drive, NES) Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo™, Sega Genesis/Mega Drive) Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo, Sega Genesis/Mega Drive) Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nintendo™, Sega Genesis/Mega Drive, Game Boy™, Game Gear™) Silver Surfer (NES)

Konami a annoncé la sortie pour cette année de MARVEL MaXimum Collection. Cette compilation sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Elle comprend les jeux suivants :En bonus, des archives (scans, boîtes, manuels, pubs), la musique, la possibilité de sauvegarder, des cheat codes et revenir en arrière et des options graphiques.Aucune date de sortie n'a été dévoilée.