Dernières actus
Food Truck Chef s'offre une dém...
Truck Driver: The American Dream...
Mexican Ninja : le roguelite mou...
(TEST) God of War Sons of Sparta...
Publié le Jeudi 26 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
John Carpenter’s Toxic Commando, le court métrage animé
Ça a l'air chouetteJohn Carpenter’s Toxic Commando est toujours attendu pour le 12 mars prochain sur PS5, Xbox Series XIS et PC. Comme son nom l'indique, le jeu est développé sous la houlette de John Carpenter. Il est signé Saber Interactive et Focus Entertainment. Notez qu'une démo est disponible jusqu'au 2 mars sur Steam.
Histoire de vous plonger dans l'ambiance, un court métrage animé a été diffusé. A la voix, John Carpenter lui-même. A la musique, Gunship et son titre "Tell Me When the World Stops Ending".
Le jeu vous envoie dans un futur proche, où une expérience scientifique visant à exploiture le noyau terrestre part en vrille. Résultat, le Sludge God se réveille et ravage la planète. Le sol se transforme en pâte visqueuse noire et les humants deviennent des morts-vivants.
Pour y remédier, le scientifique à l'origine de ce chaos engage la seule équipe qu'il peut se permettre : le Toxic Commando.
Vous allez incarner un membre de ce commando. Jusqu'à 4 joueurs vont faire équipe pour combattre le Sludge God et sa horde de zombies. Choisissez votre classe et votre style de jeu, prenez votre voiture préférée et sauvez la planète à l'aide de vos armes, de vos pouvoirs spéciaux et de vos katanas.
Ça va grave chier.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- WheelMates, un jeu de petites voitures en coop
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
Dernières Vidéos
- Frostrail s'offre une nouvelle vidéo de gameplay
- Flesh&Wire, un nouveau FPS malsain
- Sands of Aura est sorti sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
- The Occultist, un jeu sur le paranormal, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'offre une nouvelle classe
- Spellcasters Chronicles est sorti en accès anticipé
- Realm of Ink sort le 26 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD