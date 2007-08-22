Dernières actus
Publié le Mercredi 25 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Legends of the Round Table : un RPG mediéval
Ce jeu n'est pas de la KaamelottDéveloppé par le studio canadien, à Québec, Artifice Studio, le jeu Legends of the Round Table est un RPG visuellement inspiré des enluminures de l'époque.
Il est attendu pour le 31 mars prochain ,sur PC, sur Steam. Une démo y est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Comme son nom l'indique, le jeu se base sur les aventures des chevaliers de la table ronde. Un RPG à base d'honneur, de magie, de romance, de quêtes spirituelles...
La musique est basée sur les poèmes médiévaux et joués sur des instruments d'époque, les dessins faits à la main, bref, vous allez replonger en plein moyen-âge.
Les combats se font au tour par tour. Vous devrez aussi gérer les chevaliers et les assigner à des quêtes selon leurs forces et leurs faiblesses.
