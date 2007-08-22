Dernières actus
Publié le Mercredi 25 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Underchoice : survie en bunker
Toi, t'as des baskets, tu rentres pasL'apocalypse a eu lieu et a rendu la planète inhabitable. Les survivants se terrent dans des bunkers et c'est dans l'un d'eux que votre aventure commence.
Vous en êtes le superviseur. Vous allez devoir accueillir des réfugiés, les interroger et décider de leur sort : les accepter et les assigner à des tâches spécifiques ou les refuser...
Attention, toutes les personnes ne sont pas fiables. Certaines sont là aussi pour saboter votre bunker. Vos ennemis sont nombreux et tenteront de vous berner pour entrer et détruire tout ce qu'il pourront.
Vous devrez aussi gérer vos ressources de nourriture, de médicaments, d'outils et assurer la survie de chacun.
Underchoice est un jeu développé par TG Indie, édité par Targem Games, prévu sur PC, sur Steam, où une démo vous attend.
