Publié le Mardi 24 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Atmosfar : le jeu de survie SF s'offre une démo
D'île en îleDans Atmosfar, vous allez explorer la planète Tycos, un monde composé d’îles flottantes dans les cieux. A l'aide de votre petit vaisseau, vous allez chercher des artefacts extraterrestres afin d’en récupérer les ressources et les ramener au vaisseau-mère. Vous vous en servirez pour développer votre technologie, gagner de nouvelles capacités, armes et outils...
Vous découvrirez aussi des formes de vie inconnues mystérieuses incluant faune et flore.
Ce vaisseau-mère pourra être amélioré, customisé, agrémenté de meubles, d'endroits cosy... vous pourrez aussi, sur vos petits vaisseaux, modifier l'armement, le moteur, les capacités...
Le jeu sera ouable seul ou en coopération à quatre. Il sortira cette année sur PC, sur Steam, en accès anticipé. Une démo est actuellement téléchargeable.
