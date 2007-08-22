Dernières actus
Publié le Mardi 24 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Farever : Un Zelda en coop
Sans la tronche de cake de LinkLes bordelais de Shiro Games développent actuellement Farever, un jeu qui ressemble foutrement à Zelda Breath of the Wild. Le jeu ne propose pas de scénario outre-mesure. Pas de monde à sauver. Pas de princesse écervelée à tirer des griffes d'un gros méchant plus gros que méchant.
Vous êtes un aventurier. Donc vous vous aventurez. Vous sillonnez le monde de Siagarta, avec ses forêts, ses plaines, ses donjons, ses camps ennemis et j'en passe, en quête de gloire et de richesse.
Mieux encore : vous pouvez le faire à 4 joueurs, en coop.
Vous pourrez aussi embrasser une carrière pour récolter des ressources, fabriquer des objets rares... chaque métier d'artisanat offre des bonus spécifiques.
Le jeu est prévu sur PC, sur Steam, au printemps. Une démo y est actuellement disponible.
