- The Legend of Khiimori dévoile son ambiance musicale

Publié le Lundi 23 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une bande de mongols

On le suit de près, ce petit jeu qui vous fait livrer des paquets. Gageons qu'il sera bien moins chiant que Death Stranding. The Legend of Khiimori sortira le 3 mars prochain en accès anticipé sur PC. Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous allez découvrir l'histoire d'une coursière mongole, au XIIIe siècle. Vous allez parcourir les steppes mongoles, de jour comme de nuit, pour livrer des colis et des lettres.Vous rencontrerez des alliés, des ennemis, devrez gérer l'endurance de votre monture... Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer votre équipement mais aussi vos chevaux. Il faudra récolter des ressources, de la nourriture, créer des objets, vendre, fabriquer poudres et flèches...Le jeu est développé par Aesir Interactive et NightinGames, et sera édité par Mindscape.Une vidéo sur la musique du jeu, fascinante, a été dévoilée.