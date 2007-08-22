Dernières actus
Solstride, un roguelite avec un ...
A Storied Life: Tabitha, un jeu ...
A Fighter’s Nova: Mindara, ent...
Publié le Lundi 23 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Arkheron s'offre deux vidéos
Une démo en bonusArkheron est un jeu d'action PvP rapide et dynamique dans lequel 15 équipes de trois joueurs s'affrontent pour gravir une mystérieuse tour faite de fragments de leurs vies passées.
Dans Arkheron, les objets sont les véritables héros, chacun étant doté de capacités uniques qui influencent la façon de se battre, de s'adapter et de surpasser les autres équipes. Les joueurs élaborent leur stratégie et leur style de jeu en temps réel en récupérant et en combinant des objets, ce qui leur permet de créer des configurations uniques à chaque partie.
Le jeu est annoncé sur PC, Xbox Series et PS5. Il est actuellement en démo sur PC, sur Steam.
Deux nouvelles vidéos ont été dévoilées pour l'occasion. Une vidéo pour la démo et une vidéo pour le gameplay.
Le jeu est signé Bonfire Studios.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bêta PS5 et Xbox Series
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- WheelMates, un jeu de petites voitures en coop
Dernières Vidéos
- The Legend of Khiimori dévoile son ambiance musicale
- They are here : Obama a raison, les aliens existent
- The Last Gas Station en démo et en vidéo
- Arkheron s'offre deux vidéos
- Solstride, un roguelite avec un lapin, une tortue et un lézard
- A Storied Life: Tabitha, un jeu poétique
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD