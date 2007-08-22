Dernières actus
Publié le Lundi 23 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
A Storied Life: Tabitha, un jeu poétique
Travail de mémoireA Storied Life: Tabitha est un jeu narratif, développé par Lab42 et édité par Secret Mode. Il sortira le 14 avril prochain sur PC, sur Steam. Une version française sera disponible. Vous pouvez déjà tester le jeu puisqu'une démo est téléchargeable gratuitement.
Dans le jeu, une personne proche, âgée, est décédée. Elle vous laisse une lettre qui vous encourage à vendre tous ses biens de valeur.
A chaque fois que vous allez fouiller dans la maison, regarder les objets... vous allez en découvrir l'histoire. L'histoire d'une vie entière.
Vous pourrez déplacer tous les objets, tous les meubles, et tenter de reconstituer le souvenir de cette personne disparue.
On vous laisse découvrir ça en vidéo.
