Publié le Lundi 23 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
A Fighter’s Nova: Mindara, entre JRPG et jeu de combat
CombanimalDéveloppé par BadRez Games, le jeu A Fighter’s Nova: Mindara est présenté comme un JRPG narratif, mâtiné de jeu de combat.
On va y suivre l'histoire de Maya, une ado spécialiste des arts martiaux, et Mindara, un homme-loup poussé par un désir de vengeance. Ils vont se retrouver dans un tournoi légendaire, au fin fond d'une cité antique, et combattre dans des arènes....
Au fil du jeu, Maya va rencontrer de nouveaux personnages, en apprendre plus sur leur vie et leurs motivations, et tenter de créer une équipe invincible : les combats se déroulent façon Tag Team, à switcher d'un combattant à un autre en pleine partie.
Plus le lien est fort entre les personnages, plus ils développeront de combos puissants.
Le jeu sortira cette année, sur PC, via Steam.
UNe campagne de financement via Kickstarter, vous permettra de soutenir le développement du jeu.
