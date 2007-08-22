Dernières actus
Publié le Dimanche 22 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Silence assourdissantUne fois n'est pas coutume, on va parler sérieusement.
C'est quoi cette histoire de minute de silence faite à l'assemblée ?
J'avoue que je nai pas tout compris. J'aimerais que l'on m'explique...
On parle bien du membre d'une milice (ou tout comme) d'extrême droite, tué par les membres d'une milice (ou tout comme, vous m'excuserez cette approximation pas si approximative) d'extrême gauche, lors d'une rixe entre les deux groupes ?
Pas d'une victime collatérale, passée dans le coin au mauvais moment, hein ?
Alors, soyons clair. Je ne minimise pas l'horreur de la situation. Personne, même véhiculant les idées les plus merdiques ou nauséabondes, ne devrait mourir à 17 ans, sous les coups de personnes à l'idéologie tout aussi immonde. L'acte est effroyable, les faits ne doivent en aucun cas rester impunis.
Mais d'ici-là à en faire une affaire d'état... c'est pas un p'tit peu exagéré ? Mmmm ?
Et la prochaine fois, si un néonazi se pète un ongle lors d'une ratonnade, on déclare une journée nationale de deuil ?
En fait, vu le déroulé des faits, si on réfléchit bien, le gamin pourrait aujourd'hui être sur le banc des accusés si son groupe avait eu le dessus. Non ?
Et je ne parle même pas de la récupération politique nauséabonde de l'extrême droite, courant politique ô combien meurtrier qui s'engouffre ici dans le rôle de la victime, jouant les pucelles indignées alors que sa violence n'est plus à prouver. C'est à vomir. Reste à savoir si les gens seront assez cons pour le croire...
Enfin bref. J'attends la minute de silence quand une femme meurt sous les coups de son mari. J'attends le drapeau en berne quand un gamin meurt sous les roues d'un chauffard. D'ici-là, je continuerai à me dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre pays, à tous les niveaux de la société.
Mais par pitié, épargnez-nous les débats nauséabonds à n'en plus finir pour savoir lequel des deux extrêmes est le plus dangereux. Parce que la réponse est simple : les deux, mon capitaine.
