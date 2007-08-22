Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 11:50:00 par Cedric Gasperini
The Caribou Trail, un jeu de survie durant la Première Guerre Mondiale
Ne jamais oublierLe ton du jeu est donné : "Un jeu de la Première Guerre mondiale où l’objectif n’est pas de tuer, mais de survivre". Voilà comment se définit The Caribou Trail, développé par le studio Unreliable Narrators, et édité par Indie Asylum.
Un jeu canadien, qui parle d'un soldat canadien, Fischer, perdu dans l'enfer des tranchées. La boue, la mort, la perte de toute santé mentale est au bout de chemin, lui qui rêvait de gloire et d'héroïsme.
Inspiré de vrais témoignages, le jeu vous envoie dans des missions, durant la bataille de Gallipoli, en Italie.
Vous rencontrerez des gens ordinaires, dans une situation extraordinaire.
Une expérience qui se veut marquante et dérangeante. Un travail de mémoire, surtout.
Le jeu est attendu cette année, sur PC, sur Steam, où une démo est disponible.
