Publié le Vendredi 20 février 2026 à 11:10:00 par Cedric Gasperini
Esports Manager 2026 : le jeu de gestion esport en démo et vidéo
Jouez à un jeu de types qui jouent à un jeu...Autant personnellement, ça m'emmerde à un point que vous n'imaginez même pas, autant je sais qu'il y a des fans parmi vous. Alors faites-vous plaisir, testez le jeu Esports Manager 2026, puisqu'une démo gratuite vient de sortir. Le jeu est prévu sur PC, sur Steam.
Il est signé du studio indépendant polonais Neurona Games et de l'éditeur indie.io. Comme son nom l'indique, il va vous mettre à la tête d'une équipe d'esport. Une nouvelle démo vient de sortir, elle est gratuite.
Vous allez donc devoir gérer une team. Recruter les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses, gérer les caractères de chacun, gérer les forces, les faiblesses...
Vous pourrez croiser de vraies personnalités du monde de l'esport appartenant aux équipes EternalFire, Copenhagen Wolves, M80, et GamerLegion.
Une nouvelle vidéo a été publiée. On vous laisse y jeter un coup d'oeil. Sans nous.
