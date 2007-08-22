Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
Collector's Cove : le jeu de jardinage aquatique sort le 12 mars sur PC et consoles
Un monstre gentilFraîchement annoncé il y a une dizaine de jours, Collector's Cove a déjà une date de sortie. Et il est attendu pour le 12 mars prochain.
Collector's Cove est un jeu de jardinage sur un bâteau, tiré par un monstre gentil. Il est attendu sur PC, sur Steam, mais aussi sur Nintendo Switch et PS5. Notez qu'une démo est disponible sur PC, si vous voulez jeter un oeil au jeu avant sa sortie.
Développé par le studio indépendant allemand VoodooDuck, Collector's Cove va vous faire traverser les océans, découvrir de nouvelles îles, y trouver de nouvelles plantes pour ramener sur votre bateau, mais aussi pêcher des poissons. Sur votre navire, vous planterez des arbres, des légumes, des fruits...
Vous pourrez aussi recycler des matériaux pour fabriquer des objets et améliorer votre quotidien.
Un jeu relaxant, tranquille, sans pression.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
