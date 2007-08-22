Backrooms Level X : le jeu d'horreur est disponible sur consoles

Publié le Vendredi 20 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Tu veux entrer dans la pièce de derrière ?

Jeu d'horreur et de survie, se déroulant dans une ambiance années 90, Backrooms Level X est sorti en mai dernier sur PC. Il vient de débarquer cette fois sur consoles, sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu vous plonge en plein labyrinthe duquel vous allez tenter de vous échapper. Des pièces étranges, des puzzles à résoudre... et une présence... car oui, vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe... Des entités y errent et ne vous veulent pas que du bien...Ce petit jeu sans prétention, proposé à moins de 10 €, est développé par un seul homme, José Manuel Conesa Hernandez, et édité par Firenut Games.Les versions consoles incluent toutes les mises à jour sorties sur PC. Ces mises à jour rajoutent de nouvelles zones, de nouvelles mécaniques de jeu, des défis bonus...